Eş zamanlı Operasyonla 23 Şüpheli Yakalandı

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) FETÖ’nün güncel yapısına ve terörizmin finansmanına yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu, Maydonoz Döner zincirinin franchise usulü ile faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgütle bağlantısı olan şüphelilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık sağlandığı, şirketin bu ortaklığa girişte örgüt referansı istemediği ve sürecin, “Referans Temelli Büyüme (RTB)” olarak adlandırıldığı tespit edildi. Bu sistemin tamamen örgütsel temellere dayandığı ortaya çıktı.

YURT DIŞINDAN PARA TRANSFERİ YAPILIYOR

KOM ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler, Maydonoz Döner şubelerinin şüphelilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığını gösterdi. Bu şubelerden himmet alındığı ve gayri resmi ortakların, hisse satışlarında elde ettikleri paraların örgütle ilişkili esnaf üzerinden dağıtıldığı, şirketin yurtdışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve böylece yurtdışından para transferini kolaylaştırdığı belirlendi.

ÖRGÜTE DESTEK AMACIYLA KURULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, şirketin finansmanının yurtdışı ve yurtiçinde herhangi bir işlem olmayan şüpheliler üzerinden sağlandığı, bu paraların “ürün satın alımı” adı altında faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği tespit edildi. Ayrıca, aranması bulunan şüphelilerin bayilerde örgütsel toplantılar düzenlediği, diğer iltisaklı kişilerle bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” yönünde talimat verdikleri, ortaklıktan ayrılmak isteyen kişilere ise işin manevi boyutunu gündeme getirdikleri anlaşılmıştır.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 23 şüpheli yakalanırken, aramalarda bir adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazdığı kitap, dijital materyaller, çeşitli dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında 80 bin TL’ye el konuldu. Yakalanan 23 kişinin 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir kadın ve 14 kişi ise sağlık kontrolleri sonrasında mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürüldü.