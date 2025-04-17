Esad, Belgelerini Alarak Kaçtı

BEŞAR ESAD’IN MİNİ KAÇIŞ PLANI

Suriye’de 24 yıl boyunca otomatik rejimiyle iktidarda kalan Beşar Esad’ın, kaçış sürecinde yanında götürdüğü belgeler ve eşyalar gün yüzüne çıktı. Muhaliflerin eline geçmeye başlayan devrik başkan, Rusya’nın başkenti Moskova’ya taşınmak üzere gizli belgeleri ve eşyalarını yanına aldı. Esad’ın en yakın danışmanlarından Yaser İbrahim’in düzenlediği operasyon, dört özel uçuşla gerçekleştirilerek Esad’ın ailesi, yardımcıları ve bazı saray yetkilileri Birleşik Arap Emirlikleri’ne transfer edildi. Reuters’tan elde edilen bilgilere göre, bu uçuşlar sırasında yalnızca insan değil, yüz binlerce dolarlık nakit, “Grup” adını taşıyan gizli ekonomik ağının belgeleri, hassas istihbaratlar içeren dizüstü bilgisayarlar ve sabit diskler de uçuşla taşındı. Söz konusu ağ, telekomünikasyon, enerji, gayrimenkul ve bankacılık gibi sektörleri kapsıyordu. İbrahim daha önce ABD yaptırımlarıyla hedef alınmış ve Esad’ın ekonomik imparatorluğunun önemli isimlerinden biri olmuştu.

OPERASYONUN GİZLİ DETAYLARI

Heyet Tahrir el-Şam’ın başkenti ele geçirmesinden sadece iki gün içinde, içi gizli belgelerle dolu dört Embraer Legacy 600 tipi jet uçarak Hmeymim’deki Rus askeri üssünden havalandı. Aynı gün Beşar Esad da Rusya’ya kaçtı. Uçağın kuyruk numarası C5-SKY olarak belirlendi ve jetin sahibi olduğu görülen Flying Airline şirketi Gambiya’da kayıtlıydı. Operasyon, güvenlik güçlerinin kontrolü altında, dikkatlice ve gizli bir şekilde gerçekleştirildi. İlk uçuş 6 Aralık’ta yapıldı. Cumhuriyet Muhafızları’na ait araçlar ve sivil plakalı zırhlı araçlar havaalanına giriş yaptı. VIP terminalinin çevresi Hava Kuvvetleri İstihbaratı tarafından kuşatıldı. Esad’ın kuzeni General Telal Makluf’a bağlı birliklerin sahada olduğu, emrin doğrudan Esad’dan geldiği düşünülüyor. Syrian Air’in yer operasyonları başkanı Muhammed Kayrut, havaalanı güvenlik şefi Tuğgeneral Kadir Ali’nin, havaalanı personeline uçakların Hava Kuvvetleri İstihbarat personeli tarafından karşılanacağını söylediğini aktardı. “Bu uçağı görmediniz,” dediğini hatırlıyor. Esad, uçaklarda gizli belgeler ve ailesi ile birlikte, rejimin sarsıldığı dönemde kaçmayı başardı.

LÜBNAN’LA İLGİLİ OPERASYON DETAYLARI

İkinci ve üçüncü uçuşlar sırasında özel tablolar, küçük heykeller ve gizli finansal kayıtlar da batıya kaçırıldı. Son uçuş 8 Aralık sabahı gerçekleşti. Esad’ın yakın çevresinden Ahmed Halil, bu uçuş ile yurt dışına çıkarıldı. Halil, birkaç gün önce Şam’daki bir bankadan 500 bin dolar çekmiş ve bu parayı, İbrahim’in ortak olduğu bir yatırım şirketi adına almıştı. Nakit para, Lübnan menşeli bir jete yüklendi. Jet, ilk olarak 6 Aralık’ta Dubai’den havalanmış ve öğle saatlerinde Şam’a inmişti. Daha sonra Al Bateen havaalanına uçtu ve saat 22.00’den hemen önce tekrar Şam’a döndü. Olay yerinde bulunan beş kaynağın birine göre, “Arabalar uçağa doğru koştu, kısa bir süre kaldı ve uçağın tekrar havalanmasından hemen önce ayrıldılar.” Eski bir istihbarat subayının söylediğine göre, Hava Kuvvetleri İstihbaratı personeli, 6 Aralık’ta kalkan ilk iki uçakta nakit paranın yanı sıra Esad’ın yakınlarının da bulunacağını bildirdi.

GİZLİ BELGELER VE İŞ AĞLARI KAÇIRILDI

7 Aralık günü saat 16.00 civarında Şam’a dönen jet, bir saat sonra yine Al Bateen’e doğru yola çıktı. İstihbarat yetkilileri ve Esad’ın iş ağına dair kaynaklara göre bu sefer nakit dolu çantaların yanı sıra Esad’ın iş ağlarına dair bilgilerin yer aldığı sabit diskler ve elektronik cihazlar da yüklüydü. Depolanan veriler arasında mali kayıtlar, toplantı tutanakları, şirketlerin, gayrimenkullerin ve ortaklıkların mülkiyeti yanında nakit transferleri ve yurt dışındaki hesapların detayları da yer alıyordu. Eski bir istihbarat subayının aktardığına göre, bu sefer BAE’nin Şam Büyükelçiliği’ne ait araçların jetin havalanmasından önce VIP havaalanı bölgesine yaklaştığı, dolayısıyla BAE’nin bu operasyondan haberdar olduğu anlaşılıyordu. Uçağın sahibi olduğu iddia edilen Lübnanlı iş insanı Muhammed Vehbe, bu uçuşlarla ilgili bilgisinin olmadığını belirtti ve sadece uçağı zaman zaman kiraladığını ifade etti. Ancak Vehbe’nin LinkedIn paylaşımları ve WhatsApp yazışmaları, daha yakın bir ilişki bulunduğunu gösteriyor.