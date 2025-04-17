Esad, Gizli Belgeleri Kaçırdı

BEŞAR ESAD’IN KAÇIŞI VE OPERSYONUN DETAYLARI

Suriye’de 24 yıl boyunca kanlı bir rejimi yöneten Beşar Esad’ın, Moskova’ya kaçarken yanına aldığı önemli bilgiler ortaya çıktı. Muhaliflerden kaçış sürecinde, Esad’ın eşyaları ile birlikte gizli örgütünün belgeleri de Rusya’ya taşındı. Esad’ın en kıdemli danışmanlarından Yaser İbrahim, bu operasyonu organize etti ve dört ayrı uçuşla Esad’ın ailesi, yardımcıları ve bazı saray çalışanları Birleşik Arap Emirlikleri’ne götürüldü. Reuters’a ulaşan kaynaklara göre, bu uçuşlarda yalnızca insanlar değil, aynı zamanda yüz binlerce dolarlık nakit para, “Grup” adı verilen gizli ekonomik ağının belgeleri, istihbarat verileri içeren dizüstü bilgisayarlar ve sabit diskler de yer aldı. Bu ağ ise telekomünikasyon, enerji, gayrimenkul ve bankacılık sektörlerini kapsıyordu. İbrahim, Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırımlarıyla hedef alınmış ve Esad’ın ekonomik imparatorluğunun en önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.

ESAD’IN KAÇIŞI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Heyet Tahrir el-Şam’ın başkenti ele geçirdiği günlerin ardından, içi gizli belgelerle dolu dört Embraer Legacy 600 tipi jet, Hmeymim’deki Rus askeri üssünden yola çıktı. Aynı gün Esad da Rusya’ya geçti. Uçağın kuyruk numarası C5-SKY olarak belirlendi. Jetin sahibi olarak görünen Flying Airline şirketinin Gambiya kayıtlı olduğu bilgisi dikkat çekti. Operasyon, güvenlik güçlerinin denetimi altında ve büyük bir gizlilikle yürütüldü. İlk uçuş 6 Aralık’ta gerçekleştirildi. Cumhuriyet Muhafızları’na ait araçlar ve sivil plakalı zırhlı araçlar havaalanına giriş yaptı. VIP terminalinin etrafı Hava Kuvvetleri İstihbaratı tarafından kuşatıldı. Esad’ın kuzeni General Telal Makluf’un birlikleri bölgede bulundu ve bu durum emrin direkt olarak Esad’dan geldiği şeklinde yorumlandı.

GİZLİ BELGELER VE NAKİT PARA TAŞINMASI

İkinci ve üçüncü uçuşlarla birlikte özel tablolar, küçük heykeller ve gizli finansal kayıtlar da kaçırıldı. Son uçuş ise 8 Aralık sabahı gerçekleştirildi. Esad’ın yakın çevresinden Ahmed Halil, bu uçuşla yurtdışına çıkarıldı. Halil, iki gün önce Şam’daki bir bankadan 500 bin dolar çekmişti. Nakit paranın, İbrahim’in ortak olduğu bir yatırım şirketi aracılığıyla alındığı ortaya çıktı. Bu para, Lübnan menşeli bir uçağa yüklendi. Jet, 6 Aralık’ta Dubai’den hareket edip öğle saatlerinde Şam’a inmişti. Ardından Al Bateen havaalanına yönelip, saat 22.00 sularında Şam’a geri döndü. Havaalanında çalışanlardan biri durumu şu şekilde ifade etti: “Arabalar uçağa doğru koştu, kısa bir süre sonra tekrar ayrıldılar.”

ESAD’IN ŞİRKET AĞLARI DA TEHLİKEDE

7 Aralık’ta saat 16.00 civarında Şam’a geri dönen jet, kısa süre sonra üçüncü kez Al Bateen havaalanına doğru yola çıktı. İstihbarat yetkilisi ve Esad’ın iş ağındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu uçuş da nakit dolu çantalar, Esad’ın kurumsal ağlarına dair bilgilerle yüklüydü. Bu bilgiler arasında mali kayıtlar, toplantı belgeleri ve gayrimenkul mülkiyeti bilgileri de yer alıyordu. Eski bir istihbarat subayının aktardığına göre, bu uçuş esnasında BAE’nin Şam Büyükelçiliği’ne ait araçların VIP havaalanı bölgesine yaklaşması, BAE’nin operasyondan haberdar olduğunu gösteriyor. Uçuşları yapan uçağın sahibi olduğu iddia edilen Lübnanlı iş insanı Muhammed Vehbe, bu olaylarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Ancak uçağın kendisine ait olduğuna dair kayıtlar, daha yakın bir ilişkiyi işaret ediyor.