“Esad, Gizli Belgeleriyle Moskova’ya Kaçtı.”

BEŞAR ESAD’IN KAÇIŞI VE ORGANİZASYONUN DETAYLARI

Suriye’de uzun yıllar kanlı yönetimini sürdüren Beşar Esad’ın, Moskova’ya kaçarken yanına aldıkları detaylandırıldı. Muhaliflerden kaçan devrik başkan, eşyaları ve gizli örgütün belgelerini Rusya’nın başkentine taşıdı. Esad’ın en yüksek düzeyde danışmanlarından Yaser İbrahim’in organize ettiği operasyon çerçevesinde, dört uçuşla Esad’ın ailesi, yardımcıları ve bazı saray görevlileri Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındı. Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre, bu uçuşlarda yalnızca insanlar değil, aynı zamanda yüz binlerce dolarlık nakit, “Grup” adı verilen gizli ekonomik yapının belgeleri ve içi hassas bilgilerle dolu dizüstü bilgisayarlar ile sabit diskler de bulunuyordu. Bu yapı; telekom, enerji, gayrimenkul ve bankacılık gibi alanları kapsıyor. İbrahim, ABD tarafından yaptırımlarla hedef alınmış ve Esad’ın ekonomik gücünün ana figürü olarak görev yapmıştı.

KAÇIŞ OPERASYONU VE GİZLİLİK

Heyet Tahrir el-Şam’ın başkenti ele geçirdiği iki gün içinde, içinde gizli belgeler barındıran dört Embraer Legacy 600 tipi jet, Hmeymim’deki Rus askeri üssünden son uçuşunu gerçekleştirdi. Aynı gün Esad da Rusya’ya kaçtı. Uçağın kuyruk numarası C5-SKY olarak tespit edildi. Jetin sahibi olarak görünen Flying Airline şirketi Gambiya’da kayıtlıydı. Operasyon, güvenlik güçlerinin kontrolü altında büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. İlk uçuş 6 Aralık günü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Muhafızları’na ait araçlar ile sivil plakalı zırhlı araçlar havaalanına giriş yaptı. VIP terminalinin çevresi Hava Kuvvetleri İstihbaratı tarafından kuşatıldı. Esad’ın kuzeni General Telal Makluf’un birimlerinin sahada olması, emrin doğrudan Esad’dan geldiği şeklinde yorumlandı. Syrian Air’in yer operasyonları başkanı Muhammed Kayrut’a göre, havaalanı güvenlik şefi Tuğgeneral Kadir Ali, havaalanı personeline uçaklarla Hava Kuvvetleri İstihbarat personelinin ilgileneceğini iletti. Kayrut, Ali’nin kendisine “Bu uçak inmeye geliyor ve onunla ilgileneceğiz,” dediğini belirttiğini ifade etti. “Bu uçağı görmediniz.”

İKİNCİ UÇUŞLA HASSAS BELGELERİN KAÇIRILMASI

İkinci ve üçüncü uçuşlarda özel tablolar, küçük heykeller ve gizli finansal kayıtlar kaçırıldı. Son uçuş 8 Aralık sabahı yapıldı. Esad’ın yakın çevresinden Ahmed Halil, bu uçuşla yurt dışına çıkarıldı. Halil, iki gün önce Şam’daki bir bankadan 500 bin dolar çekmişti. Nakit parayı, İbrahim’in ortak olduğu bir yatırım şirketi adına almıştı. Bu paranın tamamı, Lübnan merkezli bir jete yüklendi. Jet, ilk olarak 6 Aralık’ta Dubai’den ayrıldı ve yerel saatle öğle saatlerinde Şam’a indi. Daha sonra Al Bateen havaalanına uçtu ve saat 22.00’den hemen sonra Şam’a geri döndü. Havaalanında çalışan beş kaynaktan biri, her inişinde “Arabalar uçağa doğru koştu, kısa bir süre kaldılar ve sonra uçak tekrar havalanmadan hemen önce ayrıldılar,” bilgisini verdi. Olay yerindeki eski bir istihbarat subayı, Ali’nin Hava Kuvvetleri İstihbarat personeline, 6 Aralık’ta Şam’dan kalkan ve nakit taşıyan ilk iki uçağa Başkanlık Sarayı personeli ve Esad’ın yakınlarının bineceğini aktardığını belirtti.

7 Aralık günü saat 16.00 sularında Şam’a geri dönen jet, bir saat sonra üçüncü kez Al Bateen’e doğru yola çıktı. İstihbarat yetkilisi ve Esad’ın iş ağındaki bir kaynağa göre, bu uçuşta nakit dolu çantaların yanı sıra Esad’ın kurumsal yapısına ilişkin bilgiler içeren sabit diskler ve elektronik cihazlar da bagajda yer aldı. Bu kaynağa göre içerikte mali kayıtlar, toplantı tutanakları, şirketler, gayrimenkuller ve ortaklıkların sahipliği ile nakit transferleri ve denizaşırı şirketler ile hesapların ayrıntıları bulundu. Eski bir istihbarat subayı, bu defa BAE’nin Şam Büyükelçiliğine ait araçların jet havalanmadan önce VIP havaalanı bölgesine yaklaştığını ve bunun BAE’nin operasyondan haberdar olduğunu gösterdiğini aktardı. Esad ve yakın çevresini taşıyan uçağın sahibi olduğu iddia edilen Lübnanlı iş insanı Muhammed Vehbe, bu uçuşlarla ilgili olarak bilgisinin bulunmadığını belirtti. Uçağı sadece ara sıra kiraladığını ifade eden Vehbe, bu konudaki yorumlardan kaçındı. Ancak, uçağın sahibi olduğu belirtilen LinkedIn paylaşımları ve WhatsApp konuşmaları daha yakın bir ilişkiye işaret ediyor.