“Esad, Gizli Belgelerle Moskova’ya Gitti.”

BEŞAR ESAD’IN KAÇIŞ OPERASYONU

Suriye’de uzun yıllar boyunca iktidarını sürdüren Beşar Esad’ın, Moskova’ya kaçarken yanına aldığı eşyalar ve belgeler gün yüzüne çıktı. Esad, devrilme tehdidi altında gizli örgütün belgeleri ve birçok özel eşya ile birlikte Rusya’nın başkentine kaçtı. Bu kaçış operasyonu, Esad’ın en üst düzey danışmanı Yaser İbrahim tarafından düzenlendi. İbrahim’in organize ettiği dört uçuşla, Esad’ın ailesi, yardımcıları ve bazı saray personeli Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındı. Reuters kaynaklarına göre, bu uçuşlarda sadece insanlar değil, ayrıca yüz binlerce dolarlık nakit para, “Grup” adındaki gizli ekonomik ağın belgeleri, hassas istihbarat içerikli dizüstü bilgisayarlar ve sabit diskler de bulundu. Bu ekonomik ağ, telekomünikasyon, enerji, gayrimenkul ve bankacılık gibi çeşitli sektörleri kapsıyor. İbrahim, ABD tarafından yaptırımlara hedef olan Esad’ın ekonomik imparatorluğunun önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Heyet Tahrir el-Şam’ın başkenti ele geçirdiği günlerde, içi gizli belgelerle dolu dört Embraer Legacy 600 tipi jet, Hmeymim’deki Rus askeri üssünden son uçuşunu gerçekleştirdi. Aynı gün Esad da Rusya’ya kaçtı. Uçağın kuyruk numarası C5-SKY olarak tespit edildi ve jet, Gambiya’da kayıtlı bir şirkete aitti. Operasyon, güvenlik güçlerinin kontrolü altında gizli bir şekilde yürütüldü. İlk uçuş, 6 Aralık günü gerçekleşti. Cumhuriyet Muhafızları’na ait araçlar, havaalanına giriş yaptı ve VIP terminalinin çevresi Hava Kuvvetleri İstihbaratı tarafından korundu. Genel Telal Makluf’a bağlı birliklerin operasyonda bulunmasının, emrin doğrudan Esad’dan geldiği algısını güçlendirdi.

ÖZEL YÜKLERİN KAÇIRILIŞI

İkinci ve üçüncü uçuşlarda özel tablolar, küçük heykeller ve gizli finansal kayıtlar da taşındı. Son uçuşun 8 Aralık sabahı gerçekleşirken, Esad’ın çevresinden Ahmed Halil, bu uçuşla yurt dışına çıkarıldı. Halil’in, birkaç gün önce Şam’daki bir bankadan çektiği 500 bin dolar nakit parayı, İbrahim’in ortak olduğu bir yatırım şirketi adına aldığı belirtildi. Bu para, Lübnan menşeli bir jete yüklendi. İlk uçuş, 6 Aralık’ta Dubai’den ayrılarak Şam’a iniş yaptı. Olay yerindeki bir kaynak, “Arabalar uçağa doğru koştu, kısa bir süre kaldılar ve uçağın havalanmasının hemen öncesinde ayrıldılar,” dedi.

ESAD’IN EKONOMİK AĞI

7 Aralık günü Şam’a dönen jet, bir saat sonra üçüncü sefer için Al Bateen’e uçtu. İstihbarat yetkililerine göre bu uçuşta, nakit dolu çantalar ve Esad’ın iş ağını ilgilendiren bilgileri içeren sabit diskler ve elektronik cihazlar da taşındı. Depolanan bilgiler arasında mali kayıtlar, toplantı tutanakları, mülkiyet detayları ve nakit transferlerine dair bilgilerin bulunduğu kaydedildi. Eski bir istihbarat subayı, BAE’nin Şam Büyükelçiliği’ne ait araçların VIP bölgesinde bulunduğunu ve bunun BAE’nin operasyondan haberdar olduğunu gösterdiğini ifade etti. Uçağın sahibi olduğu iddia edilen Lübnanlı iş insanı Muhammed Vehbe, Reuters’a konu hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyerek yalnızca gerektiğinde uçağı kiraladığını belirtti. Ancak daha önceki WhatsApp yazışmaları ve LinkedIn paylaşımları, bu durumu sorgulatıyor.