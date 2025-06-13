Eşek Adası’ndan Dönüş İstemiyor

Ege Denizi’nin derin maviliği içinde gizlenmiş bir inci gibi parlayan Eşek Adası (Agathonisi), doğa severler ve huzur arayan gezginler için adeta bir cennet niteliğinde. Türkiye’nin kıyılarına yalnızca birkaç deniz mili uzaklıkta yer alan bu güzel ada, hâlâ birçok kişi için keşfedilmeyi bekleyen bir rota olmayı sürdürüyor. Adını yüzyıllar önce adada özgürce dolaşan yaban eşeklerinden alan bu şirin ada, kalabalık tatil yerlerinden kaçmak isteyenler için huzurlu bir sığınak sunuyor. Elektrik ihtiyacı, güneş panelleri aracılığıyla karşılanan, doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Eşek Adası’nda, teknolojiden uzaklaşarak doğayla yeniden bağlantı kurmak mümkün.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE AKTİVİTELERİ

Eşek Adası’nın en büyük cazibe merkezi, bozulmamış koyları, temiz denizi ve balıkçı köylerini andıran sade atmosferidir. Ziyaretçiler burada deniz keyfi yapabilir, doğa yürüyüşleri gerçekleştirebilir ve taze deniz ürünleriyle dolu yerel lokantalarda lezzetli bir mola verebilir. Ayrıca ada, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunarak, her köşesinde keşfedilecek güzellikler barındırıyor.

HUZUR ARAYANLAR İÇİN İDEAL BİR NOKTA

Artan ilgiye rağmen, Eşek Adası hâlâ büyük turizm akınlarına kapılmamış, nadir bulunan bir destinasyon olma özelliğini koruyor. Bu durum, onu huzur arayan gezginler için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Ege’nin merkezinde, dinginliğin ve sadeliğin en güzel görünümünü sunan Eşek Adası, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir tatil noktası olarak öne çıkıyor.

EŞEK ADASI’NA NASIL GİDİLİR?

1. Didim veya Kuşadası’ndan Tekne Turları: Yaz döneminde Didim, Kuşadası ve bazen Bodrum çıkışlı günübirlik tekne turu seçenekleri mevcut. Bu turlar genellikle sabah saatlerinde başlıyor, adada ufak bir mola verilip aynı gün geri dönülüyor. Pasaport ve Schengen vizesi gerektiği unutulmamalıdır, çünkü ada Yunanistan sınırları içerisindedir.

2. Yunan Adaları Üzerinden Geçiş: Samos veya Patmos gibi diğer Yunan adalarına ulaştıktan sonra yerel feribotlarla Agathonisi’ye geçmek mümkün. Bu yolculuk, daha çok Yunan adalarını keşfetmek isteyen turistler için uygundur.

3. Özel Tekne veya Yat: Kendi teknesi ile yola çıkanlar için Eşek Adası popüler bir destinasyon. Ancak gümrük işlemleri için Türkiye’den çıkış yapmak ve Yunanistan’da giriş yapmak gereklidir. Tekneyle giriş yapanların Yunan kıyı güvenlik kurallarına uyması zorunludur.