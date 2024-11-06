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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Toplantı Yaptı

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İLK BELEDİYE ENCUEMEN TOPLANTISI

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, ilk encümen toplantısını gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, yapılan toplantıda ilçeye engelli çocuklar için park yapılması, semt pazarlarına tartı yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların kullanabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve Alo Zabıta hattının kurularak pazar nizamının sağlanması gibi önemli kararlar alındı.

AHMET ÖZER’İN AİLESİNE İLİŞKİN GÖREVDEN AYRILMALAR

Öte yandan, Ahmet Özer’in görevde olduğu dönemde işe alınan birçok akrabasının iş akdi sonlandırıldı. Bu kapsamda kardeşi, yakın koruması A.Ö., eşinin kardeşi M.G., özel kalemi olan kuzeni B.F.Y., iş yeri ruhsatları danışmanı olan kuzeni M.M.Y., özel kalem görevlisi olan yeğeni M.S.Ö. ve diğer bir özel kalem görevlisi yeğeni M.E.K. gibi isimlerin görevine son verildiği öğrenildi.

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