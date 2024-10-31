Esenyurt Belediyesi’ne Yeni Başkan Vekili Atandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İçişleri Bakanlığı, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46’ncı maddeleri çerçevesinde Can Aksoy’un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği vurgulandı.

CAN AKSOY’UN HAYATI VE GÖREVLERİ

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’la ilgili bilgiler araştırılıyor. Can Aksoy, 1983 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kırşehirli olan Aksoy, ilk ve orta öğrenimini Ankara’nın Keçiören ilçesinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde (2003) stajlar yaptı.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği meslek hayatına başladı. Giresun’da teftiş stajı, Ankara Polatlı’da refakat stajı ve Kırşehir’de vilayet stajlarını tamamladıktan sonra Çankırı’nın Korgun ilçesinde vekil kaymakam olarak görev aldı. 2007 yılında bir yıl süreyle dil ve mesleki eğitim almak amacıyla İngiltere’ye gönderildi. Yurtdışı eğitiminin ardından Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde kamu diplomasisi kursunu tamamlayan Aksoy, 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Başarı” ile bitirdi.

Sırasıyla 2009-2011 yıllarında Sivas Ulaş Kaymakamı, 2011-2013 yıllarında Kars Arpaçay Kaymakamı, 2013-2015 yıllarında Yozgat Vali Yardımcısı, 2015-2017 yıllarında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, 2017-2018 yıllarında Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı, 2018-2019 tarihleri arasında Ankara Beypazarı Kaymakamı, 2019-2023 yıllarında ise Ankara Kızılcahamam Kaymakamı olarak görev yaptı. 04.09.2023 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı görevine atanan Can Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir.