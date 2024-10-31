Esenyurt’ta CHP Otobüsüne Polis Engel Oldu

GÖREVE ATANAN KAYYUM VE TEPKİLER

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy’un göreve başlamasının ardından halktan gelen tepkiler artarak devam ediyor. CHP’ye ait otobüs, Esenyurt Belediyesi’nin yanına alınmadı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekillerini taşıyan otobüsün polis barikatına takılması, bölgede tansiyonu yükseltti.

POLİS ENGELİ VE MÜDAHALE

Halkın yanı sıra CHP’li milletvekillerinin bulunduğu otobüs, CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek isterken polis ekipleri tarafından engellendi. CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal, otobüsün ilerleyebilmesi için müdahale etti ve bu sayede yoluna devam edebildi. Ancak, CHP otobüsünün önü Esenyurt Belediyesi’ne doğru ilerlerken TOMA ve zırhlı araçlarla kesildi, bu durum CHP’liler arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi önünde yaşanan arbedeyle ilgili olarak “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt’ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00’da Esenyurt Meydanı’na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez.” dedi.

KAYYUM ATAMASI VE POLİS YIĞINI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un, bugün göreve başladığı bildirildi. Esenyurt Belediyesi’nin etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı; çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçları konuşlandırıldı. Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy’un, önceki gün İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandığı, ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atandığı öğrenildi.

OLAYLARIN ARKA PLANI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz gün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise bu takibin 10 yıldır devam ettiği ifade edildi.