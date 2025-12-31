Esenyurt’ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

esenyurt-ta-fabrika-yangini-kontrol-altina-alindi

Yangın, 00.30 civarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada ortaya çıktı. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, geniş bir alana yayılarak etkisini artırdı. İhbar üzerine, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine intikal etti.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI DEVAM EDİYOR

Yangının üzerinden 6 saat geçerken, itfaiye ekipleri beş farklı koldan müdahaleye devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olsa da, özellikle fabrikanın bahçesinde yanma olayı sürmekte. Binanın içindeki alevler kontrol altına alındı, ancak bahçedeki yanma ve patlamaların, alanda bulunan gaz tüplerinin etkisiyle meydana geldiği belirtildi. Saat 05.30 itibarıyla, tüplerin tamamen patladığı ve patlamaların sona erdiği bilgisi alındı.

TRAFFİK SORUNU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çevrede güvenlik önlemleri hala devam ederken, yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi’nde araç trafiği aksadı. İtfaiye ekiplerinin yangın müdahalesi sürerken, yetkililerin olayla ilgili incelemesinin başlatıldığı bildirildi.

