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Esenyurt’un Belediye Başkanı Tutuklandı

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TÜRKİYE’DE TERÖR SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

Türkiye, İstanbul’da başlatılan terör soruşturmasını tartışıyor. Soruşturma çerçevesinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen terör soruşturmasında, Özer’in hakimlikteki işlemleri sona erdi.

ÖZER TUTUKLANDI

Ahmet Özer’in ifadelerinin ardından, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına hükmedildi.

ÖZEL HUSUSLAR BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında Özer’in, iletişim dinlenmesi sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri incelendi. Özer’in terör örgütü yöneticileriyle yoğun ve sürdürülebilir bir bağ kurarak üzerine atılan suçu işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartıldı.

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