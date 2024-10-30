Esenyurt’un CHP’li Başkanının Gözaltı Süreci

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensuplarının ve faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINA ALMA NEDENİ

Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde PKK/KCK terör örgütünün tespit edilmesi amacıyla yapılan operasyonlar kapsamında, Ahmet Özer’in gözaltına alınması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme yönünde atılan adımlara katkı sağlıyor.

SIBERSUÇLARLA MÜCADELE

Elde edilen bilgilere göre, yasal süreç ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili gerekli açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörle mücadele sürecinde kararlılıkla ilerlediklerini vurguluyor.