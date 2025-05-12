Esin Gündoğdu’nun Değişimi Gündem Oldu

FİZİKSEL DEĞİŞİMİNDE YENİ ADIM

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi sevilen projelerde rol alan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekiyor.

PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya üzerinde sık sık paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, en son yayınladığı fotoğrafta hayranlarını hem şaşırttı hem de etkiledi. Yeni görünümüyle adeta bambaşka birine dönüşen Gündoğdu, takipçileri tarafından çok konuşuluyor.

SAĞLIKLILIK İÇİN MİDE AMELİYATI

Kilo vermek amaçlı farklı yöntemleri daha önce deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmayı seçtiğini duyurdu. Bu sürecin kolay geçmediğini belirten Gündoğdu, sonuç olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını araladığını ifade ediyor.