Magazin

Esin Gündoğdu’nun Değişimi Gündem Oldu

esin-gundogdu-nun-degisimi-gundem-oldu

FİZİKSEL DEĞİŞİMİNDE YENİ ADIM

‘Kocan Kadar Konuş’, ‘Recep İvedik 2’, ‘Aşk Yeniden’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Tozkoparan İskender’ gibi sevilen projelerde rol alan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekiyor.

PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya üzerinde sık sık paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, en son yayınladığı fotoğrafta hayranlarını hem şaşırttı hem de etkiledi. Yeni görünümüyle adeta bambaşka birine dönüşen Gündoğdu, takipçileri tarafından çok konuşuluyor.

SAĞLIKLILIK İÇİN MİDE AMELİYATI

Kilo vermek amaçlı farklı yöntemleri daha önce deneyen Gündoğdu, nihayetinde mide küçültme ameliyatı olmayı seçtiğini duyurdu. Bu sürecin kolay geçmediğini belirten Gündoğdu, sonuç olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını araladığını ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Gaziantep’te 16 Sürücüye Ceza Kesildi

Şahinbey ve Şehitkamil'de gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz çakar bulunduran 16 araç trafikten men edilerek sürücülerine ceza uygulandı.
Gündem

Şile Ormanları Çöp Alanına Dönüştü

Şile'deki ormanlık alanlar, tanımadık kişilerin bıraktığı inşaat atıkları ve piknikçilerin çöpleriyle dolup taştı, doğa kirliliği giderek artıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.