Eşine KuyuMcu Soygunu İddia Edildi

OJEDA AVILA’YA YÖNELİK KIRMIZI BÜLTEN

Trabzonspor’un eski oyuncusu Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya’da yakalandı. Avila’nın, 2017 yılında Kosta Rika’da düzenlenen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı ortaya çıktı. Kosta Rika yetkilileri, Avila’nın ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığı suçlamalarıyla Kolombiya’dan iadesini talep etti.

CASTILLO’NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Kosta Rika basınında yer alan bilgilere göre, Fabian Castillo’nun Kolombiya’daki döneminde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar eşinin yerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Güvenlik kaynakları, Castillo’nun paylaştığı görseller ve konum etiketlerinin, Avila’nın Kolombiya’daki lokasyonunun tespit edilmesine olanak sağladığını belirtti.