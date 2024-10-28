Eşini Yanlışlıkla Vurup Kaçtı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, 24 Ekim tarihinde Etiler Mahallesi 1125’inci Sokak’taki bir apartmanda yaşandı. Kader D. ve boşanma aşamasındaki eşi Burak D. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

Olayın Gelişimi

Burak D., tartışmanın ardından tabanca ile Kader D.’ye ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Bu saldırı sonucu Kader D., bacaklarına isabet eden kurşunlar ile yaralanıyor. Hemen ardından, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kader D., hastaneye kaldırılıyor ve tedavi altına alınıyor. Kader D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

Takip ve Gözaltı Süreci

Olayın ardından kaçan Burak D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor. Emniyet ifadesinde eşini yanlışlıkla vurduğunu belirten Burak D., ardından adliyeye sevk ediliyor. Çıkarıldığı hakimlik, Burak D.’yi tutuklayarak cezaevine gönderiyor.