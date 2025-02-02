Eşiyle Aynı Gün Hayatını Kaybetti

İNEGÖL’DE TRAGİK OLAY

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 18 Ocak 2025 tarihinde Yaşar Cengiz (59) akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eşinden iyi haber bekleyen Nursel Cengiz (56), bir anda yere yığıldı. Çift, yarım saat arayla kalp krizi geçirerek hastanede doktorların müdahalesine maruz kaldı. Zor bir süreçte olan 2 çocuk sahibi çift, ilk tedavi sonrası yoğun bakıma alındı.

ACILI SON

Yaşar Cengiz, geçtiğimiz Perşembe gecesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Turgutalp camiinde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Eşinin vefatından sadece bir gün sonra, Cumartesi günü Nursel Cengiz de hayata gözlerini yumdu. Nursel Cengiz, Turgutalp camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşinin mezarının yanına defnedildi.