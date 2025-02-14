Eski Araçlar İçin Hurda Teşviki Geliyor

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS’E SUNULDU

25 yaş ve üzeri araçlara yönelik hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti sağlayacak kanun teklifi, 2024’ün son aylarında Meclis’e sunulmuş durumda. Eğer bu teklif kabul edilirse, eski araçların hurdaya ayrılmasıyla yerli üretim sıfır araçlar için teşvik sağlanacak. Bu uygulama, hem eski araçların maliyetlerini azaltmayı hem de çevre kirliliği ve akaryakıt israfını önlemeyi hedefliyor.

ESKİ ARAÇLAR YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

MHP’li milletvekillerinin sunduğu teklif, 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını ve bu araçların piyasadan çekilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Böylece ithalatın azaltılması, yerli üretimin teşvik edilmesi ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlanması öngörülüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Hurda teşviki, eski araçların yenilenmesi ve yerli üretime destek açısından olumlu etkiler yaratacak” diyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Uzmanlara göre, ÖTV muafiyeti ve hurda teşviki yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak. Bu nedenle bütün araç modellerinde fiyat düşüşü beklenmiyor. Ancak yerli üretim araçlar için daha uygun fiyatlar sağlanması olabiliyor. Hayrettin Ertemel, kapsam dışında kalan markaların fiyatlarında rekabet ortamını korumak adına esneklik sağlayabileceğini ifade ediyor. Yine de bu durumun tüm araç fiyatlarında genel bir düşüş yaratması beklenmiyor.

SUİSTİMAL RİSKİNE DİKKAT

Uzmanlar, hurda teşvikinin bazı riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Özellikle eski araçların fiyatlarında olağan dışı artışların yaşanabileceği ve bazı kullanıcıların ticari kazanç amacıyla araçları toplamak isteyebileceği belirtiliyor. Ertemel, bu tür suistimallerin önüne geçecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor.

ÖTV MUAFİYETİ PİYASAYI CANLANDIRIR MI?

ÖTV muafiyetinin yasalaşması durumunda, sıfır araç satışlarında artış yaşanacağı öngörülüyor. 2024 model araç stoklarının azaldığını belirten Ertemel, 2025 model taleplerinin şimdiden toplanmaya başladığını ifade ediyor. “Hurda teşviki, geçen yıl yakalanan rekor satış adetlerini egale edebilecek bir uygulama olabilir” diyor. Ancak faiz oranları, döviz kurları ve ekonomik koşulların da satış adetlerini belirleyecek ana faktörler arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.

DÜZENLEME HAYATA GEÇER Mİ?

Henüz teklif aşamasında olan hurda teşviki ve ÖTV muafiyetiyle ilgili nihai karar, TBMM tarafından verilecek. Teklif yasalaşırsa eski araçların yenilenmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Ancak düzenlemenin detayları ve koşulları henüz netlik kazanmış değil.

YERLİ ÜRETİME BÜYÜK DESTEK

Hurda teşvikiyle, ithalat bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak hedefleniyor. Bu durumun, uzun vadede otomotiv sektöründe yerli markalara olumlu yansımaları olabiliyor. Aynı zamanda çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanması açısından da teşvik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.