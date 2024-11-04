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“Eski Aşkın Sonuçları: Fahriye’nin Ölümü”

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OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Adana’da, polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar (29), sabah saat 08.00 civarında, daha önce terk ettiği eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur’un (25) çalıştığı pastaneye gitti. Mekan, Seyhan ilçesinin Cemalpaşa Mahallesi, Toros Caddesi’nde yer alıyor. Daniyar, burada Fahriye’nin barışma teklifini reddetmesiyle karşılaştı.

TEHDİT VE SALDIRI ANLARI

Danışılan durum üzerine Daniyar, belindeki tabancayı çıkararak Fahriye Asena Eskikanbur’u tehdit etti. Bunun üzerine genç kadın, çığlık atarak pastanenin bahçesine kaçtı. Fakat arkasından giden Daniyar, Fahriye’yi başından vurdu. Olay sonrası Eskikanbur, kanlar içinde yere yıkılırken, Muhammed Kürşad Daniyar bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

OLAYIN SONUCU VE MÜDAHALE

Çevredeki kişilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yapılan kontrollerde Fahriye Asena Eskikanbur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muhammed Kürşad Daniyar ise ilk müdahalenin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye götürüldü. Olayın ardından Fahriye’nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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