Eski Bakan: Türkiye, AB İçin Vazgeçilmez

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Türkiye, küresel ölçekte liderlik yapmaya devam ediyor. İspanya’nın eski Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Madrid’de gerçekleşen “Kopuş ya da Reform: Parçalanmış bir dünya ile karşı karşıya olan Avrupa demokrasileri” adlı panelde yaptığı konuşmada, “Türkiye, AB için vazgeçilmezdir” ifadesini kullandı. Laya, ABD, Rusya ve Çin’in önemli küresel aktörler olarak öne çıktığı bu dönemde “Türkiye’nin de dikkate alınması gerektiğini” belirtti. Türkiye’nin küresel aktör olma yolunda iyi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

AVRUPA’NIN REFORMLARA İHTİYACI

Paris Uluslararası İlişkiler Okulu’nun (PSIA) Dekanı olarak, Laya Avrupa Birliği’nin güç kaybı yaşadığını ve büyüme sağlamak için ekonomik reformların gerekliliğine dikkat çekti. “Ekonomide, finansta, savunmada reformlar yapmak gerekiyor. Ancak bu reformlar demokrasi temeline dayanmalı” diyen Laya, Avrupa’daki farklılıkların bu demokrasi anlayışıyla belirlendiğini ifade etti.

SİYASİ MÜCADELE VE AVRUPACILIK

Laya, Avrupa’nın reform yapma kapasitesinin “siyasi enerjiye, arzuya ve hızlı hareket etme yeteneğine sahip olması gerektiğini” kaydetti. Avrupa siyasetinde mevcut sorunun Avrupacılık ve milliyetçilik üzerindeki tartışmalardan kaynaklandığını, çoğunluğun Avrupacı bir çizgide olduğunu ancak İtalya gibi bazı ülkelerin milliyetçi yönetimleri desteklediğini belirtti. Bu duruma karşı bir siyasi mücadele verilmesi gerektiğini savundu.

Laya ayrıca, Donald Trump döneminin ABD’nin “bir kırılma dönemine” girdiğine ve aşırı sağ ile teknoloji şirketlerinin demokratik sistemin zayıflatılması için “darbe” girişimlerinde bulunduğunu dile getirdi. Bu girişimlerin aynı zamanda Avrupa Birliği’ni de yok etmeyi amaçladığını belirtti.