Eski Çalık Holding Çalışanı Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA YAŞANAN DRAMATİK OLAY

9 Mayıs 2025’te İstanbul Şişli’deki Çalık Holding binası önünde meydana gelen olay, Türkiye’de büyük yankılar uyandırdı. 49 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıl çalıştığı Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığını belirttiği 7 milyon TL’lik tazminat için holdingin Esentepe Mahallesi’ndeki binasına gitti. Eğrek, ruhsatlı silahıyla bina önündeki bir saksıya 3 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen Eğrek, darp edildikten sonra hastaneye kaldırıldı fakat burada hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olarak 6 kişi gözaltına alındı. Eğrek’in ailesi ise ölüm raporunda “kalp krizi” yazılmasını eleştirerek, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını ifade etti.

EĞREK’İN TALEPLERİ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Olayın meydana geldiği gün, polis ekipleri Erol Eğrek’in holding önünde silahla ateş ettiğine dair ihbar aldı. Yapılan incelemelerde, Eğrek’in saksıya 3 el ateş ettiği ve güvenlik görevlileri tarafından silahının alındığı belirlendi. Eğrek, kendisinin eski çalışan olduğunu ve şirket sahibiyle görüşemediği için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Yasal süreçte darp raporu almak için hastaneye götürüldü.

EĞREK’İN HASTANE SÜRECİ VE ÖLÜMÜ

Hastanede sağlık kontrolünden geçen Eğrek, baş, boyun ve göğsünde ağrı hissettiğini dile getirdi. Ancak kısa sürede durumu kötüleşti ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çalık Holding, olayla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Eğrek’in 10 yıl kadar önce yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı, daha sonra ise tüm haklarını alarak holdingden ayrıldığı belirtildi. “Ancak son 10 yıl içinde şirketimize karşı birçok asılsız suçlama yöneltmiştir” denildi. Açıklamanın devamında, “Başlatılan adli süreci yakından takip ediyoruz ve resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorumlara itibar edilmemesini rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Şirket, yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini aktardı.