Eski Çalışan Darp Sonrası Hayatını Kaybetti. 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Şişli’deki Çalık Holding binası önünde 9 Mayıs 2025’te meydana gelen olay, Türkiye’nin gündeminde geniş yer buldu. Eski çalışan Erol Eğrek (49), 10 yıl önce çalıştığı Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığını öne sürdüğü 7 milyon TL’lik tazminat için Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki holding binasına gitti. Eğrek, ruhsatlı silahıyla bina önündeki saksıya 3 el ateş etti. Bu gelişme sonrasında güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen Eğrek, darp edilerek hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. Eğrek’in ailesi, ölüm raporunda “kalp krizi” ibaresinin bulunmasına tepki göstererek olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia ediyor.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE TEMAS

Esentepe Mahallesi’ndeki Çalık Holding önünde yaşanan silahlı olayla ilgili polis ekipleri hemen harekete geçti. Erol Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holding önündeki saksıya 3 el ateş ettiği belirlendi. Görevliler tarafından müdahalede bulunulup, elindeki silah alındıktan sonra Eğrek, ekiplere holdingin eski çalışanı olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, şirket sahibiyle görüştürülmediğinden dolayı bina kapısının dışındaki saksıya ateş ettiğini de söyledi. Eğrek, darp raporu almak için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktor muayenesinden sonra baş, boyun ve göğsünde ağrılar olan Eğrek, kısa bir süre içerisinde fenalaşarak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olay sonrasında 6 şüpheli gözaltına alındı ve durum daha da ciddiyet kazandı.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Çalık Holding yazılı bir açıklama yaparak, Eğrek’in 10 yıl önce, azınlık hissedarı olduğu yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığını bildirdi. Açıklamada, “Bir süre sonra tüm haklarını alarak şirketten ayrıldı. Ancak bu süreçte haklarını almadığını öne sürerek, şirketimize karşı birtakım asılsız suçlamalarda bulundu” denildi. Şirket, adli sürecin yakından takip edildiğini ve resmi makamların açıklamaları dışında spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica etti. Yapılan açıklamada ayrıca, hukuki süreçle ilgili gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.