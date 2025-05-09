Eski CEO Hakkında Beraat Kararı Verildi

DAVA AÇILDI

Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarının ramazan ayının kutlanmamasıyla ilgili mail gönderdiği gerekçesiyle, “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

DURUŞMAYA KATILIM

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya sanık Cem Köksal, avukatıyla birlikte hazır bulundu. Kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Köksal, “Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” ifadelerini kullandı.

SEHVEN GÖNDERDİM

Olay günü akşam saatlerinde Ergün Güler’in malını gördüğünü ve birkaç dakika sonra kurumsal iletişim müdürüne konuyu sorduğunu aktaran Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişmiştir. Ergün beye yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim” dedi. Hakim, Köksal’a mesajın neden kendisini rahatsız ettiğini sordu. Köksal, “Kurumsal olarak her sene kutlamasını yapacağımız günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Bu mesajlar ilgili yöneticinin mailinden yayınlanıyor. Dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alıyor. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlanması çok önemli. Buna uyulmadığını teyit edince Ergün beye dostça bir uyarı yapma gereği duydum. İddianamede belirtildiği gibi alt üst ilişkisinde değiliz. Ramazan ayının kutlanması değil, kurumsal prosedürle alakalıdır. Kendi mailinden atmış olsaydı böyle bir durum olmazdı” şeklinde yanıt verdi.

ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Dava da mağdur sıfatıyla yer alan Vestel CEO’su Ergün Güler, 25 yıldır Cem Köksal ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Abi kardeş gibi çalıştık. Nitekim 25 yıl boyunca asla ne bana ne de kimseye karşı inanç düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından eylemi olmamıştır. Şikayetçi değilim” dedi.

BERAAT KARARI

Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme, ilk celsede kararını açıkladı. Sanık Cem Köksal’ın üzerine atılı “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan kastı olmadığı gerekçesiyle beraat etti.