Eski Devlet Başkanı Hayatını Kaybetti

UYUMLU BİR VEDA

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada “Pepe” lakabıyla bilinen Jose Mujica’nın başkent Montevideo’da hayatını kaybettiğini bildirdi. Orsi, “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder… Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.” şeklinde ifadeler kullandı.

SAĞLIK SORUNLARI VE ÇEKİLİŞİ

Mujica, yakın zamanda yaptığı açıklamalarında sağlık durumunun kötüleştiğini dile getirmişti. 2021 yılında yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör tespit edildiğini belirtmiş ve aktif siyasetten çekildiğini ifade etmişti. Son yıllarını Montevideo’nun kırsal bölgesindeki sade çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanıp 2010–2015 yılları arasında bu görevi yürütmüştü.

MÜTEVAZI YAŞAM TARZI

Mujica, görevi sırasında mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla olan yakın ilişkileriyle uluslararası alanda tanınmış ve saygı görmüştü.