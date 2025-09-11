Eski Eşi Ve Annesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Afyonkarahisar merkez Örnekevler Mahallesi’nde, M.T. ve boşandığı eşi Kübra Türkan arasında önceki gün sabah saatlerinde tartışma başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce M.T. yanında taşıdığı tabanca ile eski eşi Türkan, annesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.’nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte 3 kadın ağır yaralandı, vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralandılar. M.T., sonrasında tabanca ile eski bacanağı R.Ç.’yi de kafasına vurarak yaraladı.

KURBANLARDAN İKİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi, ancak Türkan ve Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI TUTUKLANDI

M.T., olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı M.T., savcılık sorgusunun hemen arkasından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.T. ile eski eşi Kübra Türkan’ın 3 aylık bir bebeklerinin olduğu bilgisi de edinildi.