Eski Eşi Ve Kayınvalidesini Öldürdü, İntihar Etti

OLAYIN GECESİ VE TARTIŞMA

Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde taksi şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler’in (32) kızıyla birlikte eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile bir tartışma yaşadı. Haydar Duman, bu tartışma sırasında yanındaki tabanca ile anne ve kızlarına ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içinde yere yıkılırken, Duman bir yakınına telefonla ulaşarak 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi. Duman’ın telefon ettiği kişi, durumu ihbar ederek polisi olay yerine çağırdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE SONRASI

Polis ekipleri adrese geldiğinde, Duman’ın eve yaklaşmasına izin vermediği bildirildi. Telefonla çağırdığı yakını, küçük kızı teslim aldı. Duman, polislerin ikna çabalarına yanıt vermedi ve aynı silah ile intihar etti. Evden silah sesi duyulması üzerine içeri giren polis ekipleri, kanlar içerisindeki dört kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde, saldırgan Haydar Duman, eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler’in hayatını kaybettiği, Selin Bakiler’in ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı kadın hemen hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

YAKINLARININ REAKSİYONU

Olayda eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, “Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu.” şeklinde konuştu. Haydar Duman’ın arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Mümtaz Eles, olanlara inanamadığını ifade ederek, “Geldiğimde pencerede başına tabanca dayamıştı. Polisler onunla konuşup ikna etmeye çalışıyordu” dedi.