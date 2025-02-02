Eski Eşini Linçten Kadın Kurtardı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tuğba H. daha önce boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden birçok kez bıçaklandı. O anları gören mahalleli, Tuncay A.’yı sopalarla linç etmeye girişim gösterdi.

POLİS MÜDAHALESİ VE SAĞLIK EKİPLERİ

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.’yı gözaltına almak için havaya ateş açtı. Ayrıca, ağır yaralı olan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı bilgisi alındı.

GÖRÜNTÜLER VE MAHALLELİ TEPKİSİ

Yaşanan olaya ilişkin bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği görülüyor. Şüpheli, mahallelinin baskınını gördüğünde elindeki bıçağı yeşillik alana fırlatırken, mahallelinin Tuncay A.’yı etkisiz hale getirdiği anlar kaydedilmiş. Kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve “O benim çocuklarımın babası” dediği duyuluyor.