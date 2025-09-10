Eski Eşini Ve Kayınvalidesini Vurup Tutuklandı

Olayın Meydana Gelmesi

Afyonkarahisar merkez Örnekevler Mahallesi’nde M.T., önceki sabah saatlerinde boşandığı eşi Kübra Türkan ile bir tartışma yaşadı. Tartışma kısa süre içerisinde bir kavgaya dönüştü ve M.T., yanında bulundurduğu tabanca ile eski eşi Türkan’ın, annesi Elvida Karadeniz’in ve baldızı A.Ç.’nin üzerine ateş açtı. Bu olay sonucunda 3 kadın, vücutlarının farklı bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., daha sonra tabancayı alarak eski bacanağı R.Ç.’nin kafasına vurarak onu da yaraladı.

Yaralıların Durumu ve Hastane Süreci

Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ancak maalesef Türkan ve Karadeniz, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayı gerçekleştiren M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., savcılık sorgusu sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, zanlının eski eşi Kübra Türkan ile 3 aylık bir bebeklerinin bulunduğu öğrenildi.