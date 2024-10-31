Eski Eşinin Kardeşiyle Evlendikten Sonra Öldürüldü

OLAYIN DETAYLARI

Erzincan’da, geçtiğimiz yıl eski eşinin kardeşiyle evlenmesi üzerine bir televizyon programına katılan Ayhan Sarıkaya (46), evinin bahçesinde bıçaklanarak hayatını kaybetti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ DE BELİRLİ OLDU

Olayın ardından yapılan araştırmalar, Sarıkaya’nın son günlerde eşiyle telefon görüşmeleri yaptığı yönünde bilgiler ortaya çıkardı.

KAZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Şu anda, cinayetin nedenine dair detayların netleşmesi ve olayın bir kaza olup olmadığının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.