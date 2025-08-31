Eski Futbolcu Eşini Soydu

Spor

KOLOMBİYA’DA YAKALANMA

Trabzonspor’da 2016-2018 yılları arasında 48 maça katılan Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya’da yakalandı. Avila’nın 2017 yılında Kosta Rika’da gerçekleştirilen birçok kuyumcu soygununa katıldığı öne sürülüyor. Kosta Rika makamları, Avila’nın kolombiya’dan geri iadesini talep ediyor.

Kosta Rika medyasında yer alan bilgiye göre, eski Trabzonsporlu Castillo’nun Kolombiya’daki dönemi boyunca sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin saptanmasında önemli bir etki yarattı. Güvenlik kaynakları, Castillo’nun paylaştığı fotoğraflar ve konum etiketlerinin, Avila’nın Kolombiya’daki yerinin belirlenmesini sağladığını belirtiyor.

Japonya’dan Suriye’ye 5,5 Milyon Dolar

Japonya, Suriye'deki yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla BM projesine 5,5 milyon dolar destek sağlayacak.
TÜRKİYE’NİN Elektrik Kurulu Gücü 120 BİN Megavatı Geçti

Temmuz sonunda Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı geçti. Yenilenebilir enerji, toplam gücün yüzde 61,1'ini oluştururken, güneş ve rüzgar enerjisi sırasıyla yüzde 19,5 ve yüzde 11,4 pay aldı.

