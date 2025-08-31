Eski Futbolcu Eşini Soydu

KOLOMBİYA’DA YAKALANMA

Trabzonspor’da 2016-2018 yılları arasında 48 maça katılan Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya’da yakalandı. Avila’nın 2017 yılında Kosta Rika’da gerçekleştirilen birçok kuyumcu soygununa katıldığı öne sürülüyor. Kosta Rika makamları, Avila’nın kolombiya’dan geri iadesini talep ediyor.

Kosta Rika medyasında yer alan bilgiye göre, eski Trabzonsporlu Castillo’nun Kolombiya’daki dönemi boyunca sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin saptanmasında önemli bir etki yarattı. Güvenlik kaynakları, Castillo’nun paylaştığı fotoğraflar ve konum etiketlerinin, Avila’nın Kolombiya’daki yerinin belirlenmesini sağladığını belirtiyor.