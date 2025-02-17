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Eski Hakemden Derbi İçin Yabancı İddiası

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BÜNYAMİN GEZER’DEN DERBİ İÇİN İDDİALAR

Eski hakem Bünyamin Gezer, Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşecek Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ile ilgili yabancı hakem tartışmalarını alevlendiren bir değerlendirme yaptı. Dev maçın hakeminin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı büyük bir merakla beklenirken, Gezer önemli açıklamalara yer verdi.

İKİ HAKEM ADAYI BELİRLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbide Türk orta hakem görev alacaksa, Bünyamin Gezer, TRT Spor’da yaptığı açıklamada bu maçta düdük çalacak iki hakem adayını şu şekilde açıkladı: “Derbinin hakemi Türk olursa Halil Umut Meler ya da Atilla Karaoğlan olur.”

MELER’İN DERBİ YÖNETME ARZUSU YOK

Bünyamin Gezer, Halil Umut Meler’le ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Eski hakem, FIFA kokartına sahip Meler ile ilgili “Halil Umut Meler ismi ön plana çıkar ancak Halil Umut Meler’in derbi yönetmek istemediğini de biliyorum” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

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