Eski HDP Başkanının Ölümü Şok Etti!

Olayın Gelişimi

Muş’un Bulanık ilçesi merkezinde öğleden sonra meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan bir tartışma hızla silahlı bir çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı o anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Çekilen görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük bir panik yaşandığı gözlemlendi.

Hayatını Kaybedenler

Kavga sırasında kurşunların isabet ettiği 5 kişiden eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri

Olay sonrası bölgeye birçok polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, kamuoyunda büyük bir etki yarattı ve olayın siyasi ve adli boyutları üzerinde durulmaya başlandı.