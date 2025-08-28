Gündem

Eski Kulüp Başkanına Saldırı! Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

İstanbul’da gerçekleşen olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sularında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede yaşandı. Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

SALDIRGANIN KAÇIŞI VE MÜDAHALELER

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayın tanıkları durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirilmişken, sağlık görevlileri Tuncay Meriç’in başından vurulduğunu ve ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİSİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştiren polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Tuncay Meriç’in silahlı saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili tanıklar da ifadelerde bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Kafede maç özeti izleniyordu. Tartışma olmadı, hiçbir diyalog yoktu. Bir anda orta yaşta bir genç, yanındaki kişiye silah doğrultarak ateş etti. O anda herkes kaçtığı için ben de görmedim. Yere yattım.” sözleriyle o anları aktardı.

