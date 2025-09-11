Eski Manavgat Belediye Başkanı Tutuklandı

GÖZALTINA ALMA VE ADLİYEDEN TUTUKLAMAYA İŞLEMİ

Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları çerçevesinde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 1 Temmuz’da gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat adliyesine çıkarıldı. Gözaltına alınan Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR VE GÖREVLERİ

Yapılan savcılık ifadelerinin ardından, Şükrü ve Fatih Sözen, çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Soruşturmada, Manavgat’taki bir otelin inşaatında M.A.F, S.Ç. ve Ö.B. isimli kişilerin ortak olduğu ve Şükrü Sözen’in S.Ç’yi otelde istememesi üzerine Fatih Sözen’in zorlamalarda bulunduğu ifade ediliyor. Manavgat Belediyesinin otele ceza yazması, yıkım kararı çıkartması ve otelin önüne yıkım için belediyeye ait kepçenin gönderilmesi ile birlikte, Fatih Sözen’in otel hisselerinin devredilmesi için tehdit ve baskı uyguladığı bildirilmekte. Yapımı süren otelin arsa sahiplerinin korkutulması nedeniyle bazı ortakların hisselerini satması gerektiği öne sürüldü.

BASKI VE RÜŞVET UYGULAMALARI

Öte yandan, A.C. isimli şüphelinin, Şükrü Sözen döneminde mevcut otelindeki imara aykırılıkla ilgili cezanın yazılmaması için Fatih Sözen’e rüşvet verdiği belirtiliyor. Ceza yazılmadığı, daha sonra Niyazi Nefi Kara’nın başkanlığı döneminde rüşvetin verilmemesi durumunda büyük miktarda para cezası uygulandığı yönünde tanık beyanları dosyada bulunuyor. Ayrıca, Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in evlerinde gerçekleştirilen aramada önemli miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği de vurgulandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B, Ö.E. ve A.U. isimli şüpheliler de nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.