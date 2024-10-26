“Eski MHP İl Başkanı Alkan Vefat Etti”

HÜSEYİN ALKAN’IN KAZASI VE HASTANE SÜRECİ

MHP’nin eski Antalya il başkanlarından Hüseyin Alkan, 3 Ekim’de Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde ceviz toplarken ağaçtan düştü. Olayın ardından yakınları onu Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan kontrollerde Alkan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

HÜSEYİN ALKAN’IN VEFATI VE DEFNİ

Tedavi için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilen Hüseyin Alkan, ne yazık ki dün hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, ikindi namazı sonrasında Serik Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.