Eski Oyuncu Balkonunda Cansız Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İHA’nın aktardığı bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Karasu ilçesinin Yalı Mahallesi’nde, 140. Sokak’ta yer alan üç katlı bir apartmanda meydana geldi.

DURUMUN FARK EDİLMESİ

Aldığı bilgiler doğrultusunda, apartman sakinlerinden biri, bulunduğu dairenin alt katını havalandırırken karşısındaki balkon üzerinde uzun süre hareketsiz kalan bir kişiyi fark etti. Şüphelenen vatandaş, bu durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek ihbarda bulundu.

EQUIPLARIN SEVKİ VE İNCELEME

İhbarın hemen ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan kontrollerde, dairesinde yalnız yaşayan Ahmet Fırat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Fırat’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

POLİSİN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Ahmet Fırat’ın geçmişte bir dönem oyunculuk yaptığı da öğrenildi.