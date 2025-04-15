Eski Ülkü Ocakları Başkanları İYİ Parti’ye Gelecek Mi?

ÖNEMLİ BİR İDDİA GÜNDEME GELDİ

Türkiye’nin siyasi gündeminde dikkat çeken bir durum yaşandı. Ülkü Ocakları’nın geçmişteki genel başkanları olan Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran’ın, İYİ Parti’ye katılması gündemde. Bu önemli katılımın 3 Mayıs Türkçüler Günü’nde gerçekleşeceği iddia ediliyor.

DÜĞÜNDE İKİ TARAFIN BULUŞMASI

Siyasi çevrelerde hareketlilik yaratan bu iddia, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun partinin kurucularından Oğuzhan Türk’ün düğününde eski Ülkü Ocakları yöneticileri ile bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran’ın, İYİ Parti’nin 3 Mayıs Türkçüler Günü’nde düzenlenecek etkinlikte resmen partiye katılacağı belirtiliyor. Törenin detayları ve resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

SİNAN ATEŞ DAVASIYLA İLGİLİ BAĞLANTILAR

Üç isimle ilgili İYİ Parti’ye katılma iddiası, özellikle Sinan Ateş davasıyla olan bağlantısı nedeniyle önemli bir hal alıyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili olarak Sincan Ceza İnfaz Kurumları’nda görülen davanın ilk duruşmasında Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran, Müsavat Dervişoğlu ile birlikte bulunmuştu.

3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ’NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

3 Mayıs Türkçüler Günü, Türk milliyetçiliği açısından sembol bir tarih olarak kabul ediliyor. İYİ Parti’nin bu özel günde gerçekleştireceği etkinlikte, eski Ülkü Ocakları başkanlarının katılımıyla birlikte güçlü bir mesaj vermesi bekleniyor. Katılımın, partinin milliyetçi tabanını güçlendirme ve yeni bir ivme kazandırma çabası olarak değerlendirilebileceği yorumları yapılıyor.