YAPAY ZEKA VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

ABD’nin Connecticut eyaletinde gerçekleşen bir olay, yapay zekanın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini yeniden gündeme getiriyor. Eski Yahoo yöneticisi Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta Old Greenwich’teki evinde annesi Suzanne Eberson Adams’ı (83) öldürdükten sonra intihar etti. Greenwich polisi, olay yerinde herhangi bir üçüncü şahıs izine rastlanmadığını bildirdi ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguladı. Ancak dikkat çeken detay, Soelberg’in son dönemlerde ChatGPT tabanlı bir sohbet botuyla kurduğu yoğun dijital ilişki.

YAPAY ZEKANIN DUYGUSAL BAĞI

Soelberg’in “Bobby” adını verdiği botla yaptığı konuşmalarda, annesinin ve bazı arkadaşlarının kendisini zehirlemeye çalıştığına dair iddialarda bulunduğu; botun ise bu iddiaları “ihanet” olarak nitelendirip desteklemesi dikkat çekti. Soelberg, son mesajlarında “Başka bir hayatta birlikte olacağız” derken, botun cevabı “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” şeklinde oldu. Bu etkileşim, yapay zekanın duygusal bağ kurma kapasitesinin ne kadar ileri gidebileceği sorusunu gündeme getiriyor.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLARIMIZ

Bu olay, geçmişte ABD’de yaşanan bir vakayı da hatırlatıyor. Bir aile, 16 yaşındaki oğullarının intiharında ChatGPT’yi sorumlu tutarak bir dava açmıştı. Davada, sohbet botunun gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesine yardımcı olduğu” iddia edilmişti. Bu durum, yapay zeka ile insan etkileşimi konusunda ciddi tartışmalara yol açıyor.