Eski Yıldızın Eşi Kuyumcu Soydu

FABIAN CASTILLO’NUN EŞİ YAKALANDI

Trabzonspor’da 2016-2018 yılları arasında toplam 48 maça çıkan Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Kolombiya’da Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle yakalandı. Avila’nın, 2017 yılında Kosta Rika’da meydana gelen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı iddia ediliyor. Kosta Rika makamları, Avila’nın ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığı ile suçlandığını belirterek, Kolombiya’dan iadesini talep ediyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ETKİLİ OLDU

Kosta Rika basınında yer alan haberlere göre, eski Trabzonsporlu Castillo’nun sosyal medya üzerinde Kolombiya’da bulunduğu süre içinde yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin tespit edilmesinde önemli bir rol oynadı. Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Castillo’nun paylaştığı görseller ve konum etiketleri, Avila’nın Kolombiya’daki konumunu tespit etmeyi sağladı.