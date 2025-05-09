Eskişehir’de FETÖ’yle Bağlantılı Operasyon

FETÖ’NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamındaki çalışmalarda, Maydonoz Döner zincirinin franchise usulü ile faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu zincir bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgüt ile bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, ayrıca şirketin örgüt referansı olmadan ortaklığa girişe izin vermediği belirlendi. Bu sisteme, “Referans Temelli Büyüme” (RTB) adını verdikleri ifade edildi. Ortaklığın, tamamen örgütsel bir temel üzerine kurulduğu anlaşıldı.

YURTDIŞINDAN PARA TRANSFERİ YAPMAK İÇİN KULLANILDI

KOM ekipleri, Maydonoz Döner şubelerinin, örgüte bağlı şüphelilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığını ve bu şubelerden himmet alındığını belirledi. Gayri resmi ortakların, hisse satışlarından elde edilen gelirlerin gizlenmesi için örgütle ilişkili esnaflar üzerinden emanet usulü ile işlem yapıldığı ve şirketin yurtdışında yeni bayilikler vererek genişleme sağladığı tespit edildi. Bu durumun yurtdışından para transferini kolaylaştırdığı kaydedildi.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE İNCELEMESİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şirketin finansmanı için yurtdışı ve yurtiçinde hakkında işlem bulunmayan şüpheliler üzerinden para akışının gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği belirlendi. Ayrıca, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgüt ile bağı devam eden kişilerin bayilerde örgütsel toplantılar yaptığı ve şirketten ayrılmak isteyen kişilere, işin manevi boyutunun olduğu ve şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu bilgileri edindi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 23 şüpheli yakalanırken, gerçekleştirilen aramalarda 3 tane bir adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazarlığını yaptığı kitap, dijital materyaller ve terörün finansmanı kapsamındaki 80 bin TL’ye el konuldu. Yakalanan kişilerin 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir kadın ve 14 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye götürüldü.