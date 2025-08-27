Eskişehir’de Kadınları Taciz Ettiler

OLAYIN MECBURİYETİ

Eskişehir’de, vatandaşların tepkisini çeken bir olay yaşandı. Şirintepe mahallesi Yetişenler sokak üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda mahalle sakinlerinin bildirdiğine göre, iki erkek şahıs sahte plaka takarak 96 AQ 672 kodlu otomobille trafiğe çıktı.

HUZURSUZLUK YARATTILAR

Otomobildeki iki erkek, çevrede yürüyen kadınları sözlü olarak taciz ediyor ve araçlarıyla üzerlerine sürüyorlardı. O anları kask kamerasıyla kaydeden bir motosiklet sürücüsü, otomobildeki şahıslara selektör yaparak ve korna çalarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, bu durumun mahallede yarattığı huzursuzluktan rahatsız olduklarını belirterek, polis ekiplerinin konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmasını istediklerini ifade etti.