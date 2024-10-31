“Eskişehir’de Ölümcüle Tüfek Kazası”

ESKİŞEHİR’DE YAŞANAN TRAGİK OLAY

Eskişehir’de meydana gelen bir cinayet vakasında, Okan E. adlı bir kişi, pompalı tüfekle arkadaşı Erkan Şalt’ı (30) başından vurarak hayatını kaybettirdi. Olayın hemen sonrasında, Okan E. ile birlikte bulunan 1 kadın ve 3 erkek şüpheli adliyeye sevk edildi.

Okan E.’NİN İFADESİ

Okan E.’nin emniyette verdiği ifadesinde, “Arkadaşım yeni aldığı tüfeği denerken, tüfek aniden ateş aldı” şeklinde bir açıklama yaptığı öğrenildi. Bu durum, olayın sebebi üzerine soru işaretleri doğuruyor. Soruşturma devam ediyor ve bu tür olayların önlenmesi gereken bir konu olduğu düşünülüyor.