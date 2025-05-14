Eşref Rüya’dan Ayrılık ve Veda

ERKEN AYRILIK HABERİ

Sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olan Eşref Rüya dizisinde ayrılık haberleri erken bir dönemde ortaya çıkmaya başladı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Eşref Rüya’nın yeni bölümü izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

İDDİALI DİZİDE İLK VEDA

Eşref Rüya dizisinin son bölümü Kanal D ekranlarında büyük ilgi gördü ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Ancak iddialı diziden gelen ilk ayrılık haberi dikkat çekici oldu. Eşref Rüya’da Nimet’in babası Nusret Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Hüseyin Soysalan, bu başarılı projeye veda etti.