Estonyalı Siyasetçilerin Dalay Lama Ziyareti Krizle Sardı

Estonya Parlamentosu’ndaki Tibet Destek Grubu, 20–28 Kasım tarihleri arasında Hindistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete Destek Grubu Başkanı Juku-Kalle Raid ile milletvekilleri Tiit Maran, Anti Poolamets, Marek Reinaas ve Margit Sutrop katıldı. Bu süre zarfında Dalay Lama’nın 90. doğum günü etkinliği ve Estonya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliği’ne ziyaret yapıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, ziyaret sırasında özellikle Juku-Kalle Raid, Marek Reinaas ve İçişleri Bakanı’nın danışmanı Kadri Napritson-Acuna’nın alkol kullanımı bazı sorunlara yol açtı. Dalay Lama ile yapılacak görüşme öncesinde ev sahibi tarafın, Estonyalı heyeti uyarmak zorunda kaldığı belirtildi.

ALKOL VE SİGARA KOKUSU PROBLEMİ

Ev sahiplerinin Estonyalı yetkililere yaptığı uyarıda, “Sizin kültürünüzde içki ve sigaranın yeri olduğunu anlıyoruz, ancak Dalay Lama çok yaşlı ve alkol ile sigara kokusuna tahammül edemiyor. En azından o gün içki içmemenizi ve sigara kullanmamanızı rica ediyoruz” denildi. Yaşanan olaylar üzerine bir “kriz toplantısı” düzenlendiği, toplantıya ismi geçen üç kişinin de katıldığı ifade edildi. Tartışma, Juku-Kalle Raid’in “Biz burada pioner kampında değiliz” ifadesiyle sona erdi. Ayrıca, Juku-Kalle Raid’in alkolle bağlantılı ilk tartışmalı olayı yaşamadığına da dikkat çekildi. İki yıl önce Estonya Parlamentosu’ndaki bir büfede yaşanan bir olay sonrası polis çağrıldığı, Raid’in arkadaşlarıyla birlikte büfede taşkınlık yaptığı ve ardından genel kurul salonunda uyuyakaldığı iddiaları gündeme geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı danışmanı Kadri Napritson-Acuna, haber öncesinde yaptığı açıklamalarda Ohtuleht’te yer alan iddiaları “kötü niyetli ve çarpıtılmış” olarak değerlendirdi. Napritson-Acuna, Juku-Kalle Raid’in Tibetli toplumu arasında “bir kahraman” olarak kabul edildiğini iddia etti. Ayrıca, Hindistan ziyaretine resmi görevle değil, onaylı ve kayıtlı kişisel izni kapsamındaki bir seyahatle katıldığını, masrafların Estonya vergi mükellefleri tarafından karşılanmadığını ve süreçte Estonya devletini temsil etmediğini vurguladı.