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Estudiantes’ten Muslera’ya Sözleşme Teklifi

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FERNANDO MUSLERA İÇİN TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve 14 yıl sonra kulüpten ayrılan Fernando Muslera ile ilgili dikkat çekici bir transfer haberi gündeme geldi.

ESTUDIANTES MUSLERA İÇİN TEKLİFTE BULUNDU

Arjantinli gazeteci César Luis Merlo’nun aktardığı bilgilere göre, Estudiantes, Uruguaylı kaleci için harekete geçti. Merlo’nun bilgilerine göre, Estudiantes, Muslera’ya Aralık 2026’ya kadar uzanacak bir sözleşme önerdi.

PEÑAROL DA MUSLERA’YI İSTİYOR

Öte taraftan, Uruguay’ın köklü takımlarından Peñarol’un da tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak için istekli olduğu belirtiliyor.

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