Ethel Caterham 116 Yaşına Girdi!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran İngiliz Ethel Caterham, 116. yaşını kutladı. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas, nisan ayında 116 yaşında hayata veda ettikten sonra bu unvan Caterham’a geçmişti. Caterham, Surrey’de bir bakım evinde yaşıyor ve doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

BAKIM EVİNDEN AÇIKLAMA

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” şeklinde bir açıklama yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği belirtilirken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği ifade edildi.

GEÇMİŞE GİDEN YOLCULUK

Ethel Caterham, 21 Ağustos 1909 tarihinde, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihin en yaşlı insanı ise 1997 yılında 122 yıl 164 günlükken hayata veda eden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştı.