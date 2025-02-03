Ether Yüzde 12 Değer Kaybetti

ETHER’DE KANLI DÜŞÜŞ

Daha küçük kripto para olan Ether, yaklaşık olarak yüzde 12 oranında bir düşüş gösterdi ve Kasım ayının başlarında ulaştığı seviyelere geri döndü.

TRUMP’IN VERGİ KARARI VE ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi getirme kararı, küresel ticaret dengelerini ciddi şekilde sarstı. Trump’ın bu vergi düzenlemesi, finansal piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtı. Yeni bir ticaret savaşı ihtimali, yüksek enflasyon endişelerini artırırken, bu durum kripto para piyasasında da belirgin düşüşlere neden oldu.