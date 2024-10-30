“Etİ Maximus ve Monster Notebook İş Birliği”

İŞ BİRLİĞİ VE YENİ ÜRÜN

İş birliği çerçevesinde, ETi’nin ikonik ürünü Maximus ile Monster Notebook’un güçleri birleşiyor. Maximus’un yer fıstığından gelen enerjisi, Monster’ın eşsiz yeşil gücüyle bir araya geliyor. Bu iş birliğinden doğan ETi Maximus ve Monster Notebook, tüketicilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Ayrıca, bu özel ürünlerin paketleri, tüketicilere çeşitli fırsatlar da sağlıyor. Yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarına kalite ve güç sunan Monster Notebook, oyun tutkunlarının favori markası ETi Maximus ile bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

OYUNCULARA YENİ FIRSATLAR

Gençlerin enerjisini yıllardır destekleyen ETi Maximus, bu sefer oyun dünyasının popüler markası Monster Notebook ile güçlerini bir araya getiriyor. Bu iki marka, ETi Maximus ve Monster lezzetini tüketicilerin beğenisine sunarak dikkat çekiyor. İlaveten başlatılan “Oyunda Kalan Canavar Kazansın” kampanyası ile tüketiciler, ETi Maximus Monster paketlerinden çıkan kodlar aracılığıyla ETi Mutlu Kutu uygulaması üzerinden çekilişe katılabiliyor. 1 Ekim – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında bu uygulama üzerinden girilen kod ile 5 adet Abra A5 V21.1 Notebook, 20 adet Pusat Headset Lite ve 20 adet Pusat Clutch Gamepad kazanma şansı elde ediliyor.

OYUN DÜNYASINA YENİLİKLER KATMAK

ETi Maximus’un sevilen yer fıstığı lezzeti, Monster Notebook’un yüksek performanslı oyun ürünleriyle birleşerek oyunculara keyifli bir deneyim sunuyor. Bu iş birliği, iki büyük markanın buluşmasının ötesinde, oyunculara yönelik tutkuyu ve enerjiyi artıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Monster Notebook’un Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, bu iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Oyun dünyasını mutlu etmeye devam ediyoruz” diyerek, “Oyun ekosistemine bu iş birliği kapsamında fırsatlar sunmak, teknolojinin gücünü ETi Maximus’un lezzetiyle birleştiriyor. Bu iş birliği ile oyuncularımıza tadına doyulmaz bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN ENERJİSİNE DESTEK

İş birliği hakkında görüşlerini belirten ETİ Türkiye Pazarlama Grup Başkanı Aynur Keskin, “ETİ Maximus olarak her zaman gençlerin enerjisine ve tutkularına destek olmayı önemsiyoruz. Monster Notebook ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, oyun dünyasına yönelik özel bir deneyim sunma hedefimizin bir yansımasıdır. Bu kampanya ile oyunculara hem eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatmayı, hem de oyun keyiflerini daha üst bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz” dedi.