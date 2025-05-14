Etna ve Kanlaon Patladı.

ETNA YANARDAĞI’NDAKİ FAALİYETLER ARTMIŞTIR

İtalya’nın en aktif yanardağı olan Etna’da volkanik faaliyetler yoğunlaşmaya başladı. Gece saatlerinde lav ve kül püskürtme olayı gerçekleşti. 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde meydana gelen faaliyetler sonucunda bu çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Kraterden sızan magma, yanardağın yamacında güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışını tetikledi. Gözlemler, sabah saatlerinde kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiğini gösteriyor. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’ndaki bu son püskürtme, son aylarda kaydedilen toplam 13’üncü volkanik etkinlik oldu.

KANLAON YANARDAĞI’NDAN PATLAMA HABERİ

Filipinler’de başka bir volkanik patlama gerçekleşti. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı, faaliyete geçti. Patlamanın yaklaşık 5 dakika sürdüğü ve bu süreçte yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yükseklikte kül püskürüldüğü bildirildi. Yetkililer, yanardağa yakın yerleşim alanlarındaki insanlara tahliye uyarısında bulundu. Halka, lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.