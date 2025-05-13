Etna Ve Kanlaon Patladı.

ETNA YANARDAĞI’NDA FAALİYETLER ARTMIŞTIR

İtalya’nın en aktif yanardağı olan Etna’da volkanik aktiviteler artış göstermiştir. Gece saatlerinde yaşanan patlama ile lav ve kül püskürtmeleri başlar. 2 bin 900 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterindeki faaliyetler sonucunda ilginç manzaralar oluşmuştur. Kraterden çıkan magma, yanardağ’ın yamacından güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışı yaratmıştır. Sabah saatlerinde ise yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği bildirilmiştir. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda bu lav ve kül püskürtmesi son birkaç ay içerisinde kaydedilen 13’üncü volkanik faaliyet olarak belirtiliyor.

KANLAON YANARDAĞI’NDA PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞTİR

Filipinler’de farklı bir volkanik olay yaşanmıştır. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı faaliyete geçmiştir. Patlama, 5 dakika sürerken, yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmenin gerçekleştiği duyurulmuştur. Yetkililer, yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlara tahliye çağrısında bulunmuş ve halka lav akışı, kaya parçaları ile kül yağına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtmiştir.