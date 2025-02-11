Etna Yanardağı’nda Lav Akışı Devam Ediyor

ETNA’DA LAV AKINTISI DEVAM EDİYOR

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yaklaşık 3 bin 300 metre yükseklikteki Etna’da “Bocca Nuova (Yeni Ağız)” isimli kraterin güney yamacında cumartesi akşamı oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmayı sürdürüyor.

VOLKANİK FAALİYETLER NORMALE DÖNÜYOR

İtalyan basınında yer alan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde, volkanın parametrelerinde herhangi bir özel değişiklik kaydedilmediği belirtildi. Yanardağdaki volkanik faaliyetlerin normal olduğu vurgulanan haberlerde, bu durumun Etna’nın halihazırda sürekli aktif bir volkanın normalde yaydığından daha fazla enerji yaymadığını gösterdiği aktarıldı.